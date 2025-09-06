Vermisster 35- Jähriger aus Boltenhagen

Details anzeigen Fabian ALTENDORF Fabian ALTENDORF

Seit dem 05.09.2025, gegen 23:30 Uhr wird der Herr Fabian ALTENDORF (35 Jahre) aus Boltenhagen vermisst. Der Vermisste ist 1,85 m groß, hat kurze braune Haare und eine kräftige Figur sowie einen Vollbart. Bekleidet ist er mit einem hellen Pullover und einer Jeanshose. Er könnte ggf. ein Mountainbike mit sich führen. Herr Altendorf benötigt Medikamente.

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Hinweise nimmt die Polizei in Greifswald unter der Telefonnummer 03834/540-225, jede andere Polizeidienststelle oder über www.polizei.mvnet.de entgegen.