POL-HRO: Vermisste 14-jährige aus Schwerin

Schwerin (ots) -



Seit dem 05.09.2025 wird eine 14-Jährige aus Schwerin vermisst.



Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Schwerin unter

0385/5180-2224, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder in

jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.



Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur

Internetseite der Landespolizei M-V führt.

https://t1p.de/ym2c6



