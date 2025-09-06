Vermisste 14-jährige aus Schwerin

Nr.6112039  | 06.09.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Seit dem 05.09.2025 gegen 19:00 Uhr wird die 14-jährige

VAAL, Damaris

aus der elterlichen Wohnungen im Bereich Mueßer Holz in Schwerin vermisst. 

Personenbeschreibung:

  • ca. 160 cm groß
  • sehr schlanke Statur
  • braune, lange Haare.
  • Bekleidung vermutlich einen rosafarbenen Pyjama und möglicherweise keine Schuhe

Alle bisherigen polizeilichen Maßnahmen führten nicht zum Auffinden der vermissten Person.

Hinweise, welche zum Auffinden der vermissten Person führen könnten, nimmt das Polizeihauptrevier Schwerin unter Tel. (0385) 51802224, die Onlinewache unter polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Gordon Tiesler

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock

