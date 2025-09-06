Vermisste 14-jährige aus Schwerin
Vermisste Damaris Vaal
Seit dem 05.09.2025 gegen 19:00 Uhr wird die 14-jährige
VAAL, Damaris
aus der elterlichen Wohnungen im Bereich Mueßer Holz in Schwerin vermisst.
Personenbeschreibung:
- ca. 160 cm groß
- sehr schlanke Statur
- braune, lange Haare.
- Bekleidung vermutlich einen rosafarbenen Pyjama und möglicherweise keine Schuhe
Alle bisherigen polizeilichen Maßnahmen führten nicht zum Auffinden der vermissten Person.
Hinweise, welche zum Auffinden der vermissten Person führen könnten, nimmt das Polizeihauptrevier Schwerin unter Tel. (0385) 51802224, die Onlinewache unter polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Gordon Tiesler
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock