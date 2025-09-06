POL-NB: Brandanschlag auf Fotoatelier in 17121 Loitz

Greifswald (ots) -



Am 06.09.2025, um 03:16 Uhr, wurde in der Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald ein Brand im "Fotoatelier Dreifisch" in der Greifswalder Straße 242 in Loitz gemeldet.

Durch bislang unbekannte Täter wurde versucht die Eingangstür des Wohn- und Geschäftshauses in Brand zu setzen. Zum Zeitpunkt der Tat befand sich der Geschäftsinhaber in dem Gebäude. Durch eine aufmerksame Anwohnerin wurde der Brand frühzeitig bemerkt und die Rettungsleitstelle alarmiert. Durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Loitz konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR.

In diesem Zusammenhang bitte die Polizei die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen, welche sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier in Greifswald unter der Telefonnummer 03834/5400, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Jens Unmack EPHK

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:

Bitte innerhalb der Bürozeiten an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg) wenden.





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell