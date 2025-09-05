POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bergen (LK VR) (ots) -



Am 05.09.2025 gegen 16.00 Uhr kam es auf der B 196 Höhe der Bergener Gartensparte Am Haselgund zu einem schweren Verkehrsunfall.

Die drei beteiligten Fahrzeuge befuhren die B 196 aus Richtung Bergen in Richtung Stralsund.

Eine 44-jährige Rügenerin hielt verkehrsbedingt an, da sie mit ihrem PKW Skoda nach links abbiegen wollte. Eine dahinter fahrende 35-jährige aus der Gemeinde Sundhagen hielt ihren PKW VW ebenfalls an.

Eine 60-jährige Fahrerin aus Cottbus, die mit ihrem PKW Ford hinter dem VW fuhr, kam nicht mehr zum Stehen und fuhr auf den VW auf. Dieser wurde gegen den stehenden Skoda geschoben. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Ford-Fahrerin und ihre 28-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Cottbus, leicht verletzt und konnten vor Ort durch Rettungskräfte behandelt werden. Die VW-Fahrerin wurde schwerverletzt ins Krankenhaus nach Stralsund eingeliefert. Ihr mitfahrendes 4-jähriges Kind blieb unverletzt. Die Skoda-Fahrerin blieb ebenfalls unverletzt. Jedoch musste ihre 52-jährige Beifahrerin von der Insel Rügen schwerverletzt ins Krankenhaus Bergen eingeliefert werden.

Zwei Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

Die B 196 musste für eine Stunde voll gesperrt werden. Gegen die Ford-Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Bei allen beteiligten Personen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



