POL-NB: Verkehrsunfall auf der B105 mit zwei verletzten Personen

Ribnitz-Damgarten (LK VR) (ots) -



Auf der B105 kam es am Freitag, den 05.09.2025 gegen 14.00 Uhr zwischen Ribnitz und Borg zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten PKW.

Die 64-jährige Fahrzeugführerin eines Skoda, welche in Richtung Stralsund unterwegs war, kam aus noch unklaren Gründen nach links von der Fahrbahn ab und geriet auf die Gegenfahrbahn. Die drei in die entgegengesetzte Richtung fahrenden Fahrzeugführer (Audi, Audi, Opel) versuchten so weitgehend wie möglich auszuweichen. In der Folge kam es dennoch zur Kollision.

Bei dem Unfall wurde die 64-jährige deutsche Fahrzeugführerin schwer sowie eine weitere 60-jährige deutsche Audi- Fahrerin leicht verletzt. Die beiden Verletzten wurden durch den Rettungsdienst des Landkreises Vorpommern-Rügen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Zwei der beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Es entstand ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführerin vom Dienst

EPHKin Verena Splettstößer

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:

Bitte innerhalb der Bürozeiten an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg) wenden.





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell