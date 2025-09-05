POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen und Sachschaden

Barth (LK VR) (ots) -



Am 05.09.25 kam es gegen 14.15 Uhr auf der L 21, zwischen den Ortschaften Wieck und Prerow zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 51- jähriger deutscher Urlauber befuhr mit seinem PKW Chevrolet die Landstraße aus Richtung Wieck kommend, in Richtung Prerow. In einer Rechtskurve kam der PKW auf Grund widriger Straßenverhältnisse (Nässe) auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden PKW BMW, eines 64-jährigen deutschen Urlaubers zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Insassen des aus Richtung Prerow kommenden BMW leicht verletzt. Die Verletzten wurden durch Rettungskräfte versorgt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Insassen des anderen PKWs blieben unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Prerow war ebenfalls im Einsatz. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Die Fahrbahn musste teilweise voll gesperrt werden.



