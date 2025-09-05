POL-NB: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsfehler

Dargun (ots) -



Am 05.09.2025 kam es gegen 09:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in der Bruderstorfer Straße in Dargun. Die 73-jährige Fahrzeugführerin kam von einer Nebenstraße und wollte die Fahrbahn in die gegenüberliegende Straße überqueren. Hierbei übersah sie den 60-jährigen Fahrzeugführer auf der Hauptstraße, der ebenfalls in die Straße einbiegen wollte. Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch das Fahrzeug des Mannes einmal um die eigene Achse geschleudert wurde und dadurch mit einem weiteren Fahrzeug, in dem ein 73-jähriger Mann saß, kollidierte. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme war die Fahrbahn vollgesperrt. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro.



