POL-HRO: Polizei Hagenow zieht betrunkenen PKW-Fahrer aus dem Verkehr

Während der Streifenfahrt wurden Beamte Polizei in Hagenow am Nachmittag des 04.09.2025 auf einen in der Fahrweise auffälligen PKW aufmerksam. Der Fahrer des Audi fuhr stark auf vorausfahrende Fahrzeuge auf, bremste ohne erkennbaren Anlass mehrfach stark ab und verließ wiederholt die Fahrspur, wodurch es mit weiteren Verkehrsteilnehmern laut Angaben der Beamten beinahe zu Zusammenstößen gekommen wäre.



Gegen 15:40 Uhr gelang es den Polizisten auf sich aufmerksam zu machen und das Fahrzeug zu stoppen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle erhärtete sich der Verdacht gegenüber dem Fahrer, ein 39-jähriger gebürtiger Duisburger, dass dieser seinen PKW unter dem Einfluss berauschender Mittel bewegt. Einen Alkoholtest lehnte der Mann jedoch ab, woraufhin die Anordnung der Entnahme einer Blutprobe erfolgte. Aufgrund eines ähnlichen Vorfalls vom 02.09.2025 wurden zudem die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.



Die weiterführenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei.



