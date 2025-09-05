POL-HRO: Nach Streit in der Häuslichkeit - 19-Jähriger verletzt und bespuckt Beamte der Polizei Boizenburg

Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) (ots) -



Ein Beamter der Polizei Boizenburg ist im Kontext eines Einsatzes durch Widerstandshandlungen eines 19-Jährigen körperlich attackiert und hierbei leicht am Kopf verletzt worden.



Der Sachverhalt ereignete sich gegen 14:00 Uhr aufgrund einer zuvor gemeldeten, verbalen Auseinandersetzung in einer Wohnung im Boizenburger Nordwesten. Der hier beteiligte 19-jährige Deutsche reagierte auf die Beamten sofort erheblich aggressiv. Er beleidigte die Polizisten und drohte damit diese anzugreifen. Als der junge Mann tatsächlich auf einen der Beamten losgeht, sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, in deren Folge der Polizist am Kopf verletzt wurde. Dennoch gelang es den Einsatzkräften den Deutschen zu überwältigen und zu fixieren. Trotz Fesselung setzte der alkoholisiert wirkende Tatverdächtige dessen Bedrohungen fort und bespuckte eine Beamtin. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 19-Jährige in Gewahrsam genommen.



Die u.a. wegen des Verdachts der Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleiteten Ermittlungen sind durch die Kriminalpolizei übernommen worden.



