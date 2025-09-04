POL-NB: PKW-Fahrer wird überholt und kollidiert mit Schutzplanke - Polizei sucht nach Zeugen

Heilgeisthof (Landkreis V-G) (ots) -



Am 2. September befuhr ein 38-jähriger deutscher Fahrzeugführer kurz vor 15 Uhr mit einem PKW Audi die Bundesstraße 109 aus Greifswald kommend in Richtung Levenhagen. Vor Heilgeisthof wurde er offenbar trotz Überholverbot von einem bislang unbekannten Fahrer eines PKW Kombi in einer Rechtskurve überholt.



Aufgrund des bereits herannahenden Gegenverkehrs habe der 38-Jährige stark abgebremst, sei von der Fahrbahn abgekommen und schlussendlich auf der rechten Fahrbahnseite mit der Schutzplanke kollidiert.

Der unbekannte Fahrer des Kombi entfernte sich augenscheinlich unerlaubt vom Unfallort.



Durch den Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5500 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.



Zeugen, die zum Unfallzeitpunkt auf der Bundesstraße 109 Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeugführer eines PKW Kombi geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Greifswald unter der Telefonnummer 03834-540224, der Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



