POL-NB: Ladendieb schlägt zu und flüchtet

Am Mittwoch, dem 03.09.2025, wurde das Polizeihauptrevier Neubrandenburg über einen flüchtigen Ladendieb in der Mirabellenstraße in Neubrandenburg informiert. Ein 34-jähriger Mitarbeiter eines dortigen Geschäftes bemerkte gegen 13:30 Uhr eine männliche Person in der Bekleidungsabteilung. Er konnte beobachten, wie der Mann die Verpackungen von Oberteilen und Socken aufriss und diese anschließend in seinem Hosenbund verstaute. An der Kasse bezahlte er lediglich ein Getränk. Nachdem der Tatverdächtige den Kassenbereich durchquert hatte, wurde der durch den Marktmitarbeiter angesprochen und zum Mitkommen in das Büro aufgefordert. Kurz vor dem Büro drehte der Mann plötzlich um und rannte weg. Der 34-Jährige konnte den Mann aufhalten und zunächst am Boden fixieren. Der Beschuldigte wehrte sich mit Tritten und Schlägen gegen den Mann, sodass ihm schlussendlich eine Flucht mit der geklauten Ware gelang. Der Marktmitarbeiter blieb unverletzt. Der Täter konnte im Nachhinein nicht mehr festgestellt werden. Die Ermittlungen zur Identität des Beschuldigten wurden durch die Kriminalpolizei Neubrandenburg aufgenommen. Gegen den Flüchtigen wurde eine Anzeige wegen Räuberischen Diebstahls aufgenommen.



