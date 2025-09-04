LWSPA M-V: Diebstahl von mehreren Bootsmotoren im Bereich Kleine Müritz/Vipperow - Polizei bittet um Hinweise

Waren (ots) -



In der Nacht vom 02.09. auf den 03.09.2025 entwendeten derzeit noch unbekannte Täter sieben Außenbordmotoren von einer Steganlage an der Kleinen Müritz in Vipperow (LK MSE).

Die Außenbordmotoren der Marken Yamaha, Honda, Suzuki und Mercury waren an Sport- bzw. Angelbooten befestigt und haben eine Leistung von 5 bis 50 PS.

Der Kriminaldauerdienst sicherte umfangreich Spuren. Die Motoren wurden sofort in Fahndung gesetzt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Wasserschutzpolizeiinspektion (WSPI) Waren nahm eine Strafanzeige auf. Der Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder Tätern geben können, werden gebeten, sich an die WSPI Waren (Tel. 03991/7473-0;

E-Mail: wspi.waren@polmv.de) oder an jede Polizeidienststelle des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu wenden. Hinweise können auch über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de mitgeteilt werden.



