POL-NB: Einbruch in Dönerimbiss - Zigarettenautomat geklaut

Am Vormittag des 03.09.2025 wurde dem Polizeihauptrevier Demmin ein Einbruch in einen Dönerladen in der Reiferstraße in Demmin gemeldet. Demnach verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 02.09.2025, 23:30 Uhr bis zum 03.09.2025, 09:30 Uhr unberechtigt und gewaltsam Zutritt zu dem Imbiss. Eine Kasse wurde aufgebrochen. In dem Laden befand sich ein Zigarettenautomat, der vom Stromnetz getrennt wurde und durch die Täter, vermutlich durch die Schaufensterscheibe, aus dem Laden vollentwendet wurde. Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei zum momentanen Zeitpunkt von keinem Einzeltäter aus. Es entstand ein Schaden von insgesamt 8.000 Euro.



In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Bei optischen oder in diesem Fall auch akustischen Wahrnehmungen, die Sie eventuell in der Nähe des Tatortes machen konnten, melden Sie sich bei der Polizei in Demmin unter der 03998-2540 oder bei der Onlinewache www.polizei.mvnet.de.



