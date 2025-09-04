Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jährigen aus Parchim

Details anzeigen Fotos der vermissten Person Fotos der vermissten Person

Seit dem 04.09.2025 um 08:00 Uhr wird die13-Jährige Clara Marie STENZEL aus Parchim vermisst. Zuletzt habe sich die Vermisste im Bereich der Wohnanschrift ihrer Mutter in Parchim aufgehalten. Trotz umfangreicher polizeilicher Suchmaßnahmen ist die Vermisste bislang unbekannten Aufenthalts.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

ca. 165cm groß bei etwa 65kg Körpergewicht

blonde, schulterlange Haare

schlanke, aber kräftige Statur





Darüber hinaus trägt das gesuchte Mädchen diversen Körperschmuck:

im linken Ohr drei Ohrlöcher: ganz unten goldfarbige Kreole, darüber ein silberfarbener Kreuzanhänger mit Glitzersteinen, ganz oben ein "normaler Ohrstecker"

im rechten Ohr zwei Ohrlöcher: unten goldfarbene Kreole, darüber ebenfalls Kreuzstecker

im rechten Nasenflügel befindet sich ein Stecker

um den Hals trägt sie eine goldfarbene Halskette sowie eine silberfarbene Halskette mit unbekanntem Schriftzug

Bekleidet ist die Vermisste mit grauen Jeanshose, einer weißen Bluse und weißen Schuhen. Über der Bluse soll das Mädchen zudem eine schwarze Jacke des Herstellers "The North Face".

Personen, die die Gesuchte seit dem oben genannten Zeitraum gesehen haben oder möglicherweise sogar Angaben zu dem Aufenthaltsort tätigen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Parchim unter 03871-6000 zu melden. Ebenso ist dies beim Polizeinotruf unter 110 oder jeder anderen Polizeidienststelle möglich.