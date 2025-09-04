POL-HRO: Brand einer Strohmiete mit 200 Strohballen

Carlow (LK NWM) (ots) -



Nachdem es in den heutigen frühen Morgenstunden zum Brand von circa 200 Strohballen gekommen ist, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Gegen 01:30 Uhr wurde die Gadebuscher Polizei über den Brand zwischen den Ortschaften Samkow und Lindow informiert. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeikräfte am Brandort stand die Strohmiete mit circa 200 Strohballen in Vollbrand. Feuerwehrkräfte hatten zu dieser Zeit bereits mit den Löscharbeiten begonnen.

Eine nahegelegene Lagerhalle wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vom Feuer betroffen. Der entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei circa 10.000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



Die Kreisstraße zwischen Samkow und Lindow war für den Zeitraum der Löscharbeiten bis circa 09:00 Uhr voll gesperrt.



Mittlerweile sind die Löscharbeiten beendet, Feuerwehrkräfte sind jedoch zum Zweck der Brandwache noch vor Ort. Mit circa 70 Einsatzkräften und 20 Einsatzfahrzeugen waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Rieps, Rehna, Carlow, Siems, Groß Rüntz, Schönberg, Herrnburg, Dechow sowie Schlagresdorf zwischenzeitlich vor Ort im Einsatz.



