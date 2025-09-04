POL-HRO: Unbekannte Täter entwenden Zigarettenautomaten in Matgendorf im Landkreis Rostock

Matgendorf/Jördenstorf (Landkreis Rostock) (ots) -



Vermutlich in der Nacht zum 03.09.2025 haben unbekannte Täter in Matgendorf einen Zigarettenautomaten gewaltsam von dessen Bodenverankerung abgetrennt und entwendet. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde das Gerät am Morgen des 03.09.2025 im circa acht Kilometer vom Tatort entfernten Bereich einer Baustelle bei Jördenstorf wieder aufgefunden. Mitarbeiter der Baufirma informierten die Polizei Teterow über den skurrilen Fund. Der Automat wies erhebliche Beschädigungen auf und wurde durch die Täter augenscheinlich komplett entleert. Das Gerät wurde durch die eingesetzten Beamten sichergestellt und zum Polizeirevier Teterow gebracht.

Wie viele Zigarettenschachteln entwendet wurden kann derzeit nicht gesagt werden. Auch ist nicht bekannt, ob und wie viel Bargeld sich in dem Automaten befunden hat. Verifizierte Angaben zum entstandenen Gesamtschaden sind daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhanden. Allein der Sachschaden wird jedoch bereits mit mehreren Tausend Euro beziffert.



Das eingeleitete Ermittlungsverfahren wurde durch die Kriminalpolizei übernommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Florian Müller

Telefon: 03843 266-302

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell