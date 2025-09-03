POL-HRO: Verkehrssicherheitsaktion ´BREMS DICH! Schule hat begonnen!´

Details anzeigen Vor dem Polizeirevier Rostock-Lichtenhagen befestigten Angelika Stiemer, Vorsitzende der Verkehrswacht Rostock, und Polizeihauptmeisterin Jeannette Damrath-Rekowsky, Präventionsbeamtin der PI Rostock, gemeinsam mit dem künftigen Erstklässler Andrej das Banner mit der Botschaft ´BREMS DICH! Schule hat begonnen´. Vor dem Polizeirevier Rostock-Lichtenhagen befestigten Angelika Stiemer, Vorsitzende der Verkehrswacht Rostock, und Polizeihauptmeisterin Jeannette Damrath-Rekowsky, Präventionsbeamtin der PI Rostock, gemeinsam mit dem künftigen Erstklässler Andrej das Banner mit der Botschaft ´BREMS DICH! Schule hat begonnen´.

Rostock (ots) -



In der kommenden Woche beginnt für zahlreiche Erstklässler in Mecklenburg-Vorpommern mit dem Start in die Schule ein neuer Lebensabschnitt. Um die kleinen Abc-Schützen bei der Bewältigung ihres Schulweges zu unterstützen und gleichzeitig alle anderen Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren, wurden in dieser Woche unter anderem in der Hansestadt Rostock Banner mit der Botschaft

"BREMS DICH! Schule hat begonnen" angebracht. Die neongelben Spruchbänder sollen in den kommenden Wochen vor allem Autofahrer zu einer vorausschauenden und rücksichtsvollen Fahrweise motivieren.



Die bundesweite Aktion der Deutschen Verkehrswacht wird vom Polizeipräsidium Rostock sowie weiteren Partnern unterstützt und mit

einer Vielzahl von Aktivitäten begleitet. Besonders im Fokus stehen

hierbei die ersten Schulwochen, in denen viele Erstklässler zum ersten Mal eigenständig den Schulweg antreten. Das Ziel ist, den Schulanfängern und allen anderen Verkehrsteilnehmern einen sicheren und unfallfreien Start ins neue Schuljahr zu ermöglichen.



Als Auftakt wurden Banner an zahlreichen markanten Punkten in der Region - insbesondere in unmittelbarer Nähe zu Schulen, Kindergärten sowie Polizeidienststellen - angebracht.



Weiterführende Informationen zu der Präventionsaktion "BREMS DICH!

Schule hat begonnen" können auf der Webseite der Deutschen Verkehrswacht unter folgender Adresse abgerufen werden: https://www.verkehrswacht-medien-service.de/grundschule/mein-schulweg-kl-1/schulweg/brems-dich-schule-hat-begonnen/.



