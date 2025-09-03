POL-NB: Entwendeter Wohnanhänger

Demmin (ots) -



In der Zeit vom 01.09.2025, 16:00 Uhr bis zum 02.09.2025, 09:30 Uhr wurde von einem Grundstück in Waldberg in Demmin ein Wohnanhänger der Markte Fendt mit dem Kennzeichen TF-KD24 entwendet. Die bislang unbekannten Täter gelangen gewaltsam auf das umzäunte Gelände. Es entstand ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro. Eine Sachfahndung nach dem Wohnanhänger wurde durch die Kollegen des Polizeihauptreviers Demmin veranlasst. Weitere Angaben zum Wohnanhänger liegen der Polizei momentan nicht vor.



Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen und bitte um Mithilfe aus der Bevölkerung. Bei sachdienlichen Hinweisen zu dem Wohnanhänger oder den Tätern melden Sie sich bei der Polizei in Demmin unter der 03998-2540.



