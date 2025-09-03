POL-HRO: 18-Jähriger attackiert - Polizei sucht Zeugen nach Raub in Güstrow

Güstrow (Landkreis Rostock) (ots) -



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem ein 18-jähriger Deutscher am Abend des 31.08.2025 in der Güstrower Wallensteinstraße Opfer einer Raubstraftat wurde.



Laut Aussage des Geschädigten sei er gegen 22:15 Uhr durch zwei ihm unbekannte, dem Augenschein nach männliche Personen getroffen, die ihn unvermittelt körperlich attackierten. Entsprechend der Aussage des Geschädigten hätten es die bislang unbekannten Täter auf den mitgeführten Rucksack abgesehen gehabt. Dem jungen Mann gelang sei es jedoch aufgrund starker Gegenwehr gelungen sich zu loszureißen und mit einem Roller zu fliehen. Der in Güstrow wohnhafte 18-Jährige erlitt in Folge des Angriffs leichte Verletzungen im Gesicht sowie an der rechten Hand, welche durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes medizinisch versorgt wurden.



Weitere Angaben zu den möglichen Tatverdächtigen liegen indes nicht vor. Aus diesem Grund bitte die Polizei Güstrow um Mithilfe aus der Bevölkerung. Gesucht werden Zeugen, die im Zeitraum des 31.08.2025 (circa 22:00 bis 23:00 Uhr) möglicherweise Angaben zum Tatgeschehen an sich oder aber weiterführende Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise können jederzeit bei der Polizei Güstrow unter 03843-2660, jeder anderen Polizeidienststelle sowie auch der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de eingereicht werden.



