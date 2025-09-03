POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der Kreisstraße 27 bei Mölschow (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

PR Heringsdorf (ots) -



Am 02.09.2025, gegen 19:15 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße

27, zwischen Mölschow und der Bundesstraße 111, ein Verkehrsunfall

mit Sach- und Personenschaden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 42-jährige deutsche

Fahrzeugführer eines Pkw Opel die Ortslage Mölschow in Richtung

Bannemin-Ausbau. In einer Rechtskurve verlor er aus bislang

ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach

links von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge prallte der PKW

frontal gegen einen Straßenbaum und überschlug sich anschließend.

Der 42-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht

lebensbedrohlich verletzt. Durch anwesende Zeugen wurde der Verletzte

bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt und im Anschluss

mit einem Rettungshubschrauber ins das Uniklinikum Greifswald

verbracht. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Unfallfahrer

Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen. Eine Atemalkoholprüfung

ergab einen Wert von 2,12 Promille. Der Führerschein wurde daraufhin

sichergestellt und eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Der Opel war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein

Abschleppunternehmen geborgen. Der Gesamtsachschaden wird auf ca.

12.200 Euro geschätzt



