POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der Kreisstraße 27 bei Mölschow (Landkreis Vorpommern-Greifswald)
PR Heringsdorf (ots) -
Am 02.09.2025, gegen 19:15 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße
27, zwischen Mölschow und der Bundesstraße 111, ein Verkehrsunfall
mit Sach- und Personenschaden.
Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 42-jährige deutsche
Fahrzeugführer eines Pkw Opel die Ortslage Mölschow in Richtung
Bannemin-Ausbau. In einer Rechtskurve verlor er aus bislang
ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach
links von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge prallte der PKW
frontal gegen einen Straßenbaum und überschlug sich anschließend.
Der 42-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht
lebensbedrohlich verletzt. Durch anwesende Zeugen wurde der Verletzte
bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt und im Anschluss
mit einem Rettungshubschrauber ins das Uniklinikum Greifswald
verbracht. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Unfallfahrer
Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen. Eine Atemalkoholprüfung
ergab einen Wert von 2,12 Promille. Der Führerschein wurde daraufhin
sichergestellt und eine Blutprobenentnahme angeordnet.
Der Opel war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein
Abschleppunternehmen geborgen. Der Gesamtsachschaden wird auf ca.
12.200 Euro geschätzt
