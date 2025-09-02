POL-HRO: Mehrere witterungsbedingte Verkehrsunfälle im Bereich der A14
A14/Jesendorf (ots) -
Am 02.09.2025 kam es innerhalb von 10 Minuten zu insgesamt zwei
witterungsbedingten Verkehrsunfällen auf der A14.
Gegen 17:50 Uhr kam ein PKW Skoda bei Starkregen zwischen der
Anschlussstelle Schwerin Nord und der Anschlussstelle Jesendorf in
Fahrtrichtung Wismar nach rechts von der Fahrbahn ab. In der weiteren
Folge durchfuhr der Fahrzeugführer die Bankette und kam hinter dem
Wildschutzzaun auf dem angrenzenden Acker zum Stehen. Der 30-Jährige
Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit dem Krankenwagen
in die Klinik nach Schwerin verbracht. Die Feuerwehren aus Leezen und
Camps kamen an der Unfallstelle zum Einsatz. Während der
Unfallaufnahme war die Autobahn aufgrund von Rettungs- und
Bergungsmaßnahmen in Richtung Wismar knapp 30 Minuten vollgesperrt.
Es entstand Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro.
Gegen 18:00 Uhr kam auf der A14 zwischen der Anschlussstelle
Jesendorf und dem Autobahnkreuz Wismar in Fahrtrichtung Wismar
ebenfalls bei Starkregen zu einem Verkehrsunfall. Der PKW Skoda kam
alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit
der Mittelschutzplanke. In der weiteren Folge kam der PKW auf der
Seite liegend auf dem Überholfahrstreifen zum Stillstand. Der
29-Jährige Fahrzeugführer war im Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde durch
die Feuerwehren aus Jesendorf und Warin gerettet. Der Gesamtschaden
bei diesem Unfall wird auf 35.000 Euro geschätzt. Der Fahrer wurde
beim dem Unfall leicht verletzt und ins Klinikum Wismar verbracht.
Aufgrund der Reinigungs- und Bergungsarbeiten kam es zu einer
mehrstündigen Sperrung der Fahrstreifen. Der Verkehr wurde im Bereich
des Unfallortes über den Standstreifen geleitet.
Die Polizei weist daraufhin, neben der Anpassung der
Geschwindigkeiten an den Witterungs- und Fahrbahnverhältnissen auch
die vorhandenen Lichtautomatiken zu prüfen, so dass die Fahrzeuge
nach vorne und hinten ausreichend beleuchtet sind.
Die an den Unfällen beteiligten Personen besitzen die deutsche
Staatsangehörigkeit.
Marian Jelito
Polizeihauptmeister
Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf
Rückfragen bitte an:
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de
Rückfragen zu Bürozeiten:
Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell