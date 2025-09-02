POL-HRO: Mehrere witterungsbedingte Verkehrsunfälle im Bereich der A14

A14/Jesendorf (ots) -



Am 02.09.2025 kam es innerhalb von 10 Minuten zu insgesamt zwei

witterungsbedingten Verkehrsunfällen auf der A14.



Gegen 17:50 Uhr kam ein PKW Skoda bei Starkregen zwischen der

Anschlussstelle Schwerin Nord und der Anschlussstelle Jesendorf in

Fahrtrichtung Wismar nach rechts von der Fahrbahn ab. In der weiteren

Folge durchfuhr der Fahrzeugführer die Bankette und kam hinter dem

Wildschutzzaun auf dem angrenzenden Acker zum Stehen. Der 30-Jährige

Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit dem Krankenwagen

in die Klinik nach Schwerin verbracht. Die Feuerwehren aus Leezen und

Camps kamen an der Unfallstelle zum Einsatz. Während der

Unfallaufnahme war die Autobahn aufgrund von Rettungs- und

Bergungsmaßnahmen in Richtung Wismar knapp 30 Minuten vollgesperrt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro.



Gegen 18:00 Uhr kam auf der A14 zwischen der Anschlussstelle

Jesendorf und dem Autobahnkreuz Wismar in Fahrtrichtung Wismar

ebenfalls bei Starkregen zu einem Verkehrsunfall. Der PKW Skoda kam

alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit

der Mittelschutzplanke. In der weiteren Folge kam der PKW auf der

Seite liegend auf dem Überholfahrstreifen zum Stillstand. Der

29-Jährige Fahrzeugführer war im Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde durch

die Feuerwehren aus Jesendorf und Warin gerettet. Der Gesamtschaden

bei diesem Unfall wird auf 35.000 Euro geschätzt. Der Fahrer wurde

beim dem Unfall leicht verletzt und ins Klinikum Wismar verbracht.

Aufgrund der Reinigungs- und Bergungsarbeiten kam es zu einer

mehrstündigen Sperrung der Fahrstreifen. Der Verkehr wurde im Bereich

des Unfallortes über den Standstreifen geleitet.



Die Polizei weist daraufhin, neben der Anpassung der

Geschwindigkeiten an den Witterungs- und Fahrbahnverhältnissen auch

die vorhandenen Lichtautomatiken zu prüfen, so dass die Fahrzeuge

nach vorne und hinten ausreichend beleuchtet sind.



Die an den Unfällen beteiligten Personen besitzen die deutsche

Staatsangehörigkeit.





Marian Jelito

Polizeihauptmeister

Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell