POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach einem 15-jährigen Jungen aus Torgelow am See
Torgelow am See (ots) -
Seit dem 01.09.2025, 17:00 Uhr, wird ein 15-jähriger Junge aus Torgelow am See vermisst.
Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Waren unter der 03991-1760, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Weitere Informationen zur Person und auch ein Foto finden Sie unter folgendem Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt:
https://shorturl.at/cCwuW
