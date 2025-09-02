POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach einem 15-jährigen Jungen aus Torgelow am See

Torgelow am See (ots) -



Seit dem 01.09.2025, 17:00 Uhr, wird ein 15-jähriger Junge aus Torgelow am See vermisst.

Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Waren unter der 03991-1760, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Weitere Informationen zur Person und auch ein Foto finden Sie unter folgendem Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt:

https://shorturl.at/cCwuW



