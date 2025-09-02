POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einem 15-jährigen Jungen aus Torgelow am See

PHR Waren (ots) -



Der seit dem 01.09.2025 vermisste 15-jährige Junge wurde am 02.09.25

in der Nähe von Torgelow am See aufgefunden. Die polizeilichen

Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf

diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung

und die eingegangenen Hinweise. Es wird um Löschung des Bildes und

aller personenbezogenen Daten gebeten.



