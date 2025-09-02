POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einem 15-jährigen Jungen aus Torgelow am See
PHR Waren (ots) -
Der seit dem 01.09.2025 vermisste 15-jährige Junge wurde am 02.09.25
in der Nähe von Torgelow am See aufgefunden. Die polizeilichen
Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf
diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung
und die eingegangenen Hinweise. Es wird um Löschung des Bildes und
aller personenbezogenen Daten gebeten.
Rückfragen zu den Bürozeiten:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de
Rückfragen zu den Bürozeiten:
Bitte innerhalb der Bürozeiten an die jeweils regional und
thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg) wenden.
Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell