POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einem 59-jährigen Mann aus Penkun
PHR Pasewalk (ots) -
Der seit dem 01.09.2025 vermisste 59-jährige Mann aus Penkun
konnte am 02.08.25 wohlbehalten in der Nähe von Glasow bei Penkun aufgefunden
werden. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise. Es wird um Löschung des Bildes und aller personenbezogenen Daten gebeten.
