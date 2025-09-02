LWSPA M-V: Ausfahrmanöver des Kreuzfahrtschiffes ´Disney Adventure´ - erfolgreicher Einsatz der Wasserschutzpolizeiinspektion Wismar und des WSA Ostsee

Details anzeigen WSA Ostsee WSA Ostsee

Wismar (ots) -



Am gestrigen Abend (01.09.2025) führte die Wasserschutzpolizeiinspektion (WSPI) Wismar einen eigenen Einsatz aufgrund des Ausfahrmanövers des Kreuzfahrtschiffes "Disney Adventure" durch.

Aufgrund der Größe des Schiffes und der vergleichsweise geringen Wassertiefen in der Wismarbucht war eine detaillierte Vorbereitung sowie eine enge Abstimmung mit allen beteiligten Behörden (Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee, Hansestadt Wismar), der Meyer-Werft sowie dem Schiffseigner notwendig. Wegen der ungünstigen meteorologischen Bedingungen musste das Auslaufen im Vorfeld mehrfach kurzfristig verschoben werden. Die Hafenbehörde sperrte den Bereich des Wismarer Hafens für den gesamten Schiffsverkehr.

Gegen 18:30 Uhr begann unter Einsatz von vier Schleppern der Schleppvorgang. Die WSPI Wismar begleitete während des gesamten Zeitraumes den Schleppverband mit drei Einsatzbooten, unter anderem dem Küstenstreifenboot "Hoben". Zur sicheren Durchführung des Schleppens war ein enger Kontakt mit den ebenfalls im Einsatz befindlichen Schiffen des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Ostsee (MZS "Rosenort","Sturmmöwe" und "Arkona") notwendig.

Für den Einsatz wurde im Vorfeld ein Sicherheitsbereich um den Schleppzug eingerichtet, der vom WSA Ostsee schifffahrtspolizeilich verfügt und veröffentlicht wurde.

Im Laufe des Einsatzes mussten die WSP-Beamten insgesamt elf Sportboote, darunter eine Segelyacht, aus diesem gesperrten Sicherheitsbereich verweisen. Zwei Jetski, die sich zur gleichen Zeit unberechtigt im Sicherheitsbereich aufhielten, mussten durch die Wasserschutzpolizei aus dem Gefahrenbereich ebenfalls weggewiesen werden.

Aufgrund des starken Publikumsaufkommens wurde die Seebrücke Wismar-Wendorf durch Kräfte des Polizeihauptreviers Wismar kurzzeitig gesperrt.

Mit Verlassen des Wismar-Fahrwassers durch die "Disney Adventure" wurde der wasserschutzpolizeiliche Einsatz am 02.09.2025 gegen 01:00 Uhr beendet.



