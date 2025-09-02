POL-HRO: 71-Jähriger bei Verkehrsunfall in Rostock schwer verletzt

Rostock (ots) -



Am heutigen Vormittag ereignete sich in der Rostocker Südstadt ein Verkehrsunfall, bei dem ein 71-jähriger Mann verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte der Rostocker gegen 11:15 Uhr den Südring in Höhe der Nobelstraße, als er von einem in Richtung Innenstadt fahrenden Autofahrer (59 Jahre) erfasst wurde.



Der Fußgänger zog sich schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu und wurde zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro beziffert.



Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Insbesondere wird geprüft, ob der 71-Jährige die Straße möglicherweise trotz rotem Ampelsignal überquerte.



Beide Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.



