POL-HRO: Lkw-Fahrer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug und verursacht schweren Verkehrsunfall in Rostock

Am heutigen Dienstagvormittag kam es im Rostocker Stadtteil Reutershagen zu einem schweren Verkehrsunfall, an dem ein Lastkraftwagen beteiligt war. Nach ersten Erkenntnissen soll der 46-jährige Fahrer zuvor aufgrund akuter gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben.



Der Unfall ereignete sich gegen 10:30 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs in der Ulrich-von-Hutten-Straße. Dort überfuhr der Lkw zunächst die Mittelinsel des Kreisverkehrs und fuhr weiter über den Markt Reutershagen, bevor er auf der gegenüberliegenden Seite vor einem Wohnhaus in der Bernhard-Bästlein-Straße zum Stehen kam. Im Unfallverlauf kollidierte er unter anderem mit einem geparkten Linienbus und beschädigte mehrere Bäumen, Poller sowie eine Sitzbank.



Der Lkw-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in eine Rostocker Klinik gebracht. Die beiden sich im bzw. neben dem Bus befindlichen Busfahrer blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 180.000 Euro geschätzt.



Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.



