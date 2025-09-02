Öffentlichkeitsfahndung nach einem 15-jährigen Jungen aus Torgelow am See

Details anzeigen Foto des Vermissten Foto des Vermissten

Seit Montag, dem 01.09.2025, wird der 15-jährige Alexander Keiss aus Torgelow am See vermisst. Zuletzt wurde der Junge gegen 17:00 Uhr an der dortigen Schule gesehen. In der Nacht wurde er bei der Polizei in Waren als vermisst gemeldet. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen, wie z.B. der Einsatz von Spürhunden, die Absuche des Gewässerufers durch die Wasserschutzpolizei und die Absuche auf dem Schulgelände verliefen bislang negativ. Aus diesem Grund sucht die Polizei nach möglichen Hinweisen aus der Bevölkerung. Der Vermisste Alexander Keiss ist 186cm groß, wiegt etwa 75 Kilogramm und hat braunes lockiges Haar. Er trägt ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Jeans der Marke Lucid Club und weiße Sneaker der Marke Nike.

Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Waren unter der 03991-1760, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.