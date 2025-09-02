POL-NB: Einbruch auf einem Campingplatz und in ein Hotel auf Usedom

Usedom (ots) -



In der vergangenen Nacht auf den heutigen Dienstag (02. September 2025) kam es auf der Insel Usedom zu zwei Einbrüchen.



Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es zwischen 21:30 Uhr und 06:00 auf einem Campingplatz in Kamminke zu einem Einbruch in das Rezeptionsgebäude. Dabei haben sich derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt verschafft und anschließend aus einer Kasse einen vierstelligen Betrag Bargeld entwendet.



Nahezu im selben Zeitraum, zwischen 19:30 Uhr und 06:45 Uhr, kam es in Trassenheide zu einem Einbruch in die Büroräume eines Hotels. Dort haben die Tatverdächtigen ebenfalls Bargeld entwendet, auch hier in einer vierstelligen Höhe.



Der Kriminaldauerdienst kam in beiden Fällen zum Einsatz und hat vor Ort Spuren gesichert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.



