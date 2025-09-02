POL-HRO: Schweriner Polizei sucht Zeugen nach Flaschenwurf auf dem Winzerfest

Schwerin (ots) -



Am vergangenen Sonnabend, 30. August 2025, soll es gegen 22:45 Uhr zu einer Körperverletzung auf dem Schweriner Winzerfest im Alten Garten gekommen sein. Nach vorliegenden Erkenntnissen wurde eine 43-jährige deutsche Frau auf der Tanzfläche durch den Wurf einer Glasflasche am Hinterkopf getroffen und leicht verletzt.



Der Tatverdächtige konnte trotz sofort eingeleiteter Maßnahmen vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Er wird von Zeugen wie folgt beschrieben: männlich, jugendliches Alter, trug ein nach hinten gerichtetes Basecap sowie einen grauen Pullover ohne Kapuze.



Die Polizeiinspektion Schwerin bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Angaben zur Tat oder zum Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0385 5180-2224 bei der Polizei Schwerin zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Anne Schwartz

Telefon: 0381 4916-3042

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell