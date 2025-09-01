POL-HRO: Konflikt zwischen zwei Männern in Rostock - Polizei leitet Ermittlungen ein

Rostock (ots) -



Am gestrigen Sonntagmorgen ereignete sich gegen 07:00 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 21 und 37 Jahren.



Beide Männer syrischer Nationalität erlitten leichte Verletzungen, die vor Ort nicht medizinisch versorgt werden mussten.



Die Polizei hat Strafverfahren wegen gegenseitiger, einfacher Körperverletzung eingeleitet.



Der Hintergrund der Auseinandersetzung in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Anne Schwartz

Telefon: 0381 4916-3042

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell