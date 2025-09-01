POL-HRO: Polizei ermittelt nach körperlicher Auseinandersetzung in Rostock

Rostock (ots) -



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem es am gestrigen Sonntag, 31. August 2025, gegen 21 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen gekommen sein soll.



Nach derzeitigem Stand der laufenden Ermittlungen gerieten zwei 35-jährige Tunesier in der Flensburger Straße zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf des Gesprächs kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, bei der der Tatverdächtige den Geschädigten mit einem unbekannten Gegenstand verletzt haben soll. Zeugen wurden auf den Streit aufmerksam und informierten die Beamten.



Der Geschädigte wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst vom Tatort, konnte im weiteren Verlauf der Ermittlungen jedoch identifiziert werden. Gegen den 35-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.



Der genaue Ablauf sowie die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die von der Rostocker Kriminalpolizei geführt werden.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



