POL-HRO: Polizei stellt Cannabis bei Wohnungsdurchsuchung sicher

Wismar (ots) -



Bei einer Durchsuchung in Wismar haben Ermittler der Wismarer Kriminalpolizei am zurückliegenden Mittwoch, 28. August 2025, mehrere Hundert Gramm Cannabis, mehrere Cannabispflanzen sowie entsprechendes Zubehör sichergestellt.



Die Maßnahme richtete sich gegen einen 39-jährigen Mann kasachischer Staatsangehörigkeit. Umfangreiche Ermittlungen

hatten zuvor Hinweise auf ein mögliches Betäubungsmitteldelikt ergeben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin erließ

das Amtsgericht Schwerin einen Durchsuchungsbeschluss. Dieser wurde am Mittwoch sowohl in der Wohnung des Beschuldigten

als auch in einem von ihm genutzten Gartenhaus vollstreckt. Dabei stellten die Beamten neben Cannabis und Cannabispflanzen

auch daraus hergestellte Produkte sowie diverses Aufzuchtmaterial sicher.



Der 39-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz verantworten. Nach Abschluss wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Jessica Lerke

Telefon: 03841 203-304

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell