POL-HRO: 43-Jährige belästigt Fahrgäste in Straßenbahn und leistet Widerstand

Am frühen Sonntagabend wurde die Polizei zu einer Straßenbahnhaltestelle in der Bernhard-Schwentner-Straße in Schwerin gerufen. Zuvor soll eine 43-jährige Frau mehrere Fahrgäste belästigt und körperlich angegriffen haben. Die Geschädigten hatten die Bahn beim Eintreffen der Beamten bereits verlassen.



Die Frau zeigte sich den Einsatzkräften gegenüber sofort aggressiv und musste unter Anwendung körperlicher Gewalt aus der Bahn gebracht, gefesselt und zu Boden gebracht werden, nachdem sie einen Beamten getreten hatte. Dabei verletzte sich die 43-Jährige und wurde anschließend von Rettungskräften versorgt.



Da die Frau augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand und sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde sie ins Klinikum gebracht. Dort wurde eine angeordnete Blutprobenentnahme durchgeführt. Zudem wurde die Verletzung ärztlich versorgt. Während des Transportes im Rettungswagen spuckte die Frau wiederholt umher, im Klinikum bespuckte sie zudem eine Rettungskraft.



Die 43-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und ihnen gleichgestellte Personen sowie der Körperverletzung verantworten. Die Polizei bittet geschädigte Fahrgäste, die durch die 43-Jährige angegriffen wurden, sich unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 bei der Polizei in Schwerin oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



*Insoweit keine anderslautende Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



