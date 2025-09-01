POL-HRO: Unbekannte beschädigen Bürgerbüros der AfD in Wismar und Schwerin

Wismar/Schwerin (ots) -



Nachdem im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes die Bürgerbüros der AfD in Wismar und Schwerin beschädigt wurden,

hat die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin die Ermittlungen übernommen.



In den frühen Morgenstunden des heutigen Montags wurde die Wismarer Polizei über die Beschädigung einer Glasscheibe des

Bürgerbüros in der Dankwartstraße informiert. Unbekannte hatten diese offenbar gegen 01:00 Uhr beschädigt. Nachdem Zeugen auf das Klirren aufmerksam wurden, riefen sie die Polizei.

Bereits am Samstag, 30. August, wurden Beschädigungen im

Bereich des Seiteneinganges festgestellt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit keine Informationen vor.



In Schwerin stellten Einsatzkräfte am Sonntagvormittag ein Graffiti an der Fensterscheibe des Bürgerbüros am Bürgermeister-Bade-Platz fest. Unbekannte hatten hier einen circa 150 cm großen Schriftzug auf ein dortiges Fenster aufgebracht. Der entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen auf circa 100 Euro.



Die Polizei leitete in allen Fällen Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ein.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180-2224 zu melden.



