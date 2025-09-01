POL-HRO: Vollsperrung der BAB 24 in Fahrtrichtung Berlin nach schwerem Verkehrsunfall nahe der Anschlussstelle Neustadt-Glewe

BAB24/Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) (ots) -



Seit etwa 09:10 Uhr befinden sich zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr auf der BAB 24 in Fahrtrichtung Berlin aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls unter Beteiligung mehrerer Fahrzeuge im Einsatz.



Wie nach gegenwärtigem Stand der Verkehrsunfallermittlung bekanntgegeben werden kann, sei der 45-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter samt Anhänger auf der BAB 24 auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs gewesen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Mann mit seinem Fahrzeuggespann hinter der Anschlussstelle Neustadt-Glewe zu weit nach rechts auf den Standstreifen und kollidierte hier mit einem stehenden Pannenfahrzeug (PKW + Wohnanhänger). Aufgrund der Stärke des Aufpralls drehte sich der Mercedes im Weiteren, wodurch dessen Anhänger abriss und umkippte. Alle beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Glücklicherweise erlitten der den Unfall verursachende Fahrer sowie auch der 69-jährige Besitzer des Pannenfahrzeugs nur leichte Verletzungen. Verifizierte Angaben zum Sachschaden liegen in des noch nicht vor.



Aufgrund der umfangreichen Bergungs- und Abschleppmaßnahmen bleibt die BAB 24 ab der Anschlussstelle Neustadt-Glewe weiterhin voll gesperrt, wodurch fortlaufend mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen ist.



