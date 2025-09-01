POL-HRO: 30-Jähriger nach Streitigkeiten angegriffen und beraubt

Raben Steinfeld (Landkreis Ludwigslust-Parchim) (ots) -



In den Abendstunden des 30.08.2025 befanden sich mehrere Beamte der Polizei aufgrund einer zuvor gemeldeten Raubstraftat in Raben Steinfeld im Landkreis Ludwigslust-Parchim im Einsatz.



Gegen 22:40 Uhr sei der 30-jährige Geschädigte laut eigener Aussage gemäß einer vorher getroffenen Absprache auf die zwei tatverdächtigen, männlichen Personen getroffen. Hintergrund der Verabredung seien finanzielle Außenstände zum Nachteil des Geschädigten gewesen, die nach dessen Aussage vor Ort hätten beglichen werden sollen. Die Tatverdächtigen hätten den aus Syrien stammenden Mann jedoch unvermittelt körperlich attackiert und mit einem Messer bedroht. Weiterhin hätten die Angreifer zwei Mobiltelefone des Geschädigten an sich genommen und sich daraufhin mit einem PKW vom Tatort entfernt. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Tatverdächtigen nicht mehr festgestellt werden.



Der in Schwerin wohnhafte Geschädigte erlitt im Zuge des Angriffs leichte Verletzungen an Händen und Füßen. Im Kontext der ersten Ermittlungen sind durch die Einsatzkräfte noch vor Ort mehrere umstehende Personen zu dem Tatgeschehen befragt worden. Der Kriminaldauerdienst kam ebenfalls zum Einsatz und sicherte Spurenmaterial, das nun ausgewertet wird. Aus ermittlungstaktischen Gründen werden zu den mutmaßlich Tatverdächtigen keine weiteren Angaben vorgenommen. Der Stehlschaden beläuft sich laut Angaben des Geschädigten auf etwa 1800 Euro.



Die weiterführenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei Rostock.



