POL-NB: Blitzeranhänger beschädigt und mutwillig umgekippt - Zeugen gesucht

Die Blitzeranhänger des Landkreises Vorpommern-Rügen wurden am vergangenen Wochenende Opfer von Sachbeschädigungen.



Am Freitag, dem 29. August 2025, wurde der Polizei gegen 11:30 Uhr gemeldet, dass der Blitzeranhänger in Appelshof mit schwarzer Farbe beschmiert worden sei. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.



Am Samstag, dem 30. August 2025, ging die Mitteilung an die Polizei, dass ein mobiler Blitzer in der Ortschaft Zarrentin vermutlich in der Nacht zuvor umgekippt worden ist. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der Anhänger am Vorabend gegen 23 Uhr von einem größeren Fahrzeug (vermutlich Baustellenfahrzeug) umgestoßen. Das betreffende Fahrzeug soll sich anschließend über die Landesstraße 19 in Richtung Grimmen entfernt haben. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und der Störung öffentlicher Betriebe aufgenommen.



Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die Angaben zu den Sachverhalten machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Grimmen unter 038326 570, über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



