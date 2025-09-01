POL-NB: Für mehr Service: Pressestellen im Polizeipräsidium Neubrandenburg organisieren sich neu

Neubrandenburg (ots) -



Die Pressestellen im Polizeipräsidium Neubrandenburg organisieren sich ab dem heutigen Tag (01.09.2025) neu, um die Zusammenarbeit mit den Medienvertreterinnen und Medienvertretern weiter zu verbessern, und den gestiegenen Anforderungen an eine schnelle und umfassende Informationsweitergabe gerecht zu werden.



Im Rahmen der Neuausrichtung rücken die drei Pressestellen der Polizeiinspektionen Anklam, Neubrandenburg und Stralsund mit der Pressestelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg noch enger zusammen, um - aus einer digitalen Arbeitsumgebung heraus - die Pressearbeit effizienter und gebündelt zu gestalten.



Ab sofort können alle Journalistinnen und Journalisten über den zentralen Account des Polizeipräsidiums Neubrandenburg im Presseportal auf alle neuen Pressemitteilungen der Pressestellen zugreifen. Zu finden unter diesem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747



Dies bietet den Vorteil einer einheitlichen und übersichtlichen Informationsquelle für Journalistinnen, Journalisten und interessierte Nutzer.



Die bisherigen Erreichbarkeiten der einzelnen Pressestellen bleiben dabei unverändert, sodass alle Medienvertreter weiterhin ihre gewohnten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner kontaktieren können. Gleichzeitig stehen künftig alle Pressesprecherinnen des Polizeipräsidiums Neubrandenburg den Medienvertretern für Anfragen zur Verfügung.



Außerhalb der Bürozeiten wird die Einsatzleitstelle wie gewohnt für die Medien erreichbar sein. Die bestehenden Kontaktmöglichkeiten bleiben unverändert.



Sollten Sie bisher in einem unserer Presseverteiler der Polizeiinspektionen angemeldet sein und auch weiterhin Informationen wie Medieneinladungen wünschen, melden Sie sich bitte bei Ihrem Ansprechpartner in der jeweiligen Inspektion. Dann nehmen wir Sie gern in den neuen Gesamtverteiler des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mit auf.



