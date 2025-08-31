POL-NB: Ein Leichtverletzter bei Unfall durch Vorfahrtsfehler

PR Ueckermünde (LK V-G) (ots) -



Am Sonntagabend, dem 31.08.2025, gegen 18:35 Uhr ereignete sich auf der L31, auf der Höhe des Kreisverkehrs zwischen der Stadt Ueckermünde und Bellin, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.



Nach ersten Erkenntnissen missachtete der 76-jähige deutsche Fahrer eines Seat Ibiza die Vorfahrt der im Kreisverkehr befindlichen 24-jährige deutschen Fahrzeugführerin eines Pkw Fiat Tipo. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge.



Durch den Unfall wurde der Unfallverursacher leicht verletzt und musste mittels Rettungswagen in das Krankenhaus Ueckermünde gebracht werden.



Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.



