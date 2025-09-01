POL-NB: Leichtverletzte Person bei Unfall in Groß Trebbow bei Neustrelitz

PHR Neustrelitz (ots) -



Am Sonntagabend, dem 31.08.2025 gegen 18:30 Uhr ereignete sich in Groß Trebbow ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.



Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte ein 62-jähriger deutscher Pkw-Fahrer, aus einer Einmündung auf die Gemeindestraße Groß Trebbow aufzufahren. Dabei befuhr er den auf der Fahrbahn markierten Radweg.



Eine 68-jährige deutsche Radfahrerin befuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem E-Bike den Radweg und stieß ungebremst gegen die Beifahrerseite des Pkw. Sie erlitt dabei leichte Verletzungen.



Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.



Im Auftrag



Erik Günther



Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell