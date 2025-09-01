POL-NB: Leichtverletzte Person bei Unfall in Groß Trebbow bei Neustrelitz
PHR Neustrelitz (ots) -
Am Sonntagabend, dem 31.08.2025 gegen 18:30 Uhr ereignete sich in Groß Trebbow ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.
Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte ein 62-jähriger deutscher Pkw-Fahrer, aus einer Einmündung auf die Gemeindestraße Groß Trebbow aufzufahren. Dabei befuhr er den auf der Fahrbahn markierten Radweg.
Eine 68-jährige deutsche Radfahrerin befuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem E-Bike den Radweg und stieß ungebremst gegen die Beifahrerseite des Pkw. Sie erlitt dabei leichte Verletzungen.
Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.
