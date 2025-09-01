POL-NB: Wolgaster Polizei stellt Täter auf frischer Tat

PR Wolgast (ots) -



Am späten Sonntagabend, dem 31.08.2025, um 23:22 Uhr wurde dem Polizeirevier Wolgast gemeldet, dass durch eine Gruppe Jugendliche Einkaufskörbe des NETTO-Marktes als Barriere auf die Hufelandstraße geschoben wurden.



Die eingesetzten Beamten entfernten die Körbe von der Straße und ermittelten im Umfeld. Eine Gruppe von Jugendlichen näherte sich dem Tatort und beabsichtigte erneut, Einkaufskörbe auf die Straße zu schieben. Als sie die Beamten des Polizeireviers Wolgast erblickten, flüchteten die Jugendlichen vom Tatort.



Nach kurzer fußläufiger Verfolgung konnte ein 15-jähriger Deutscher gefasst werden, welcher zuvor dabei mitgewirkt hatte, die Barriere aus Einkaufskörben auf der Hufelandstraße zu errichten.



Im Zuge der ersten Ermittlungen konnten weitere Tatverdächtigen bekannt gemacht werden. Gegen den 15-jährigen und seine Komplizen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.



Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 15-jährige an seine Mutter übergeben.



