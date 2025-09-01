POL-NB: Brand in einer Gartenanlage in Wesenberg
Neustrelitz (LK MSE) (ots) -
Am frühen Montagmorgen, dem 01.09.2025, gegen 01:45 Uhr kam es nach ersten Erkenntnissen in einer Gartenanlage am Burgwallgang in Wesenberg zu einem Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Wohnwagen bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr Wesenberg konnte das Feuer löschen und ein Übergreifen auf benachbarte Grundstücke verhindern.
Der Wohnwagen brannte vollständig aus. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.
Im Auftrag
Erik Günther
Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1/ Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst
Rückfragen zu den Bürozeiten:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de
