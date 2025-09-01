POL-NB: Brand in einer Gartenanlage in Wesenberg

Neustrelitz (LK MSE) (ots) -



Am frühen Montagmorgen, dem 01.09.2025, gegen 01:45 Uhr kam es nach ersten Erkenntnissen in einer Gartenanlage am Burgwallgang in Wesenberg zu einem Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Wohnwagen bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr Wesenberg konnte das Feuer löschen und ein Übergreifen auf benachbarte Grundstücke verhindern.



Der Wohnwagen brannte vollständig aus. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.



Im Auftrag



Erik Günther



Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst



Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:

Bitte innerhalb der Bürozeiten an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg) wenden.





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell