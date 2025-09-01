POL-NB: Betrunkener Autofahrer gefährdet Passanten und rast gegen Baum

PR Heringsdorf (ots) -



Am Sonntagabend, dem 31.08.2025, gegen 20:54 Uhr kam es in 17424 Ostseebad Heringsdorf in der Bülowstraße auf Höhe des Goetheparks zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und einer leichtverletzten Person.



Nach ersten Erkenntnissen kam der 37-jährige polnische Fahrzeugführer eines PKW Renault nach einem Überholmanöver an einer Lichtzeichenanlage ins Schleudern und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei kollidierte er erst mit dem Bordstein und anschließend mit einem Straßenbaum. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,32 Promille.



Durch den Aufprall erlitt der Fahrzeugführer Prellungen am Körper und wurde durch einen RTW zur weiteren Beobachtung in das Kreiskrankenhaus Wolgast verbracht. Am PKW entstand ein Totalschaden, der Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.



Aufgrund von Zeugenaussagen, dass der Fahrzeugführer kurz zuvor mit überhöhter Geschwindigkeit über eine rote Lichtzeichenanlage fuhr und dabei auch Fußgänger gefährdete, wurde durch die Staatsanwaltschaft der Einsatz der DEKRA angeordnet.



Es erfolgte eine Blutprobenentnahme bei dem Fahrzeugführer im Krankenhaus Wolgast, zudem wurde gegen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.



