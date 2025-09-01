POL-NB: Garagenbrand in Baumgarten

PHR Waren (ots) -



Am späten Sonntagabend, dem 31.08.2025, um 23:16 Uhr informierte die Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte die Polizei über den Brand eines privaten Garagenkomplexes in der Ortschaft Baumgarten.



Die eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers Waren trafen kurze Zeit nach der Feuerwehr am Einsatzort ein und fanden ein Feuer des rechten Garagenteils vor, welches sich weiter in die Gebäudemitte ausbreitete.



Den 35 Kameraden der Freiwillige Feuerwehren aus Waren, Jabel, Grabowhöfe und Vielist gelang es eine größere Ausdehnung des Feuers zu verhindern und den Brand vollständig zu löschen.



Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.



Die Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Der eingesetzte Kriminaldauerdienst Neubrandenburg hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.



Im Auftrag



Erik Günther



Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst



Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:

Bitte innerhalb der Bürozeiten an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg) wenden.





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell