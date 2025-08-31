POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Neu Mukran (LK Vorpommern Rügen)
PR Sassnitz (ots) -
Am 31.08.2025, gegen 14:50 Uhr, ereignete sich auf der L29 in Neu
Mukran ein Unfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer.
Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 89-jährige Fahrer eines PKW
Nissan die L29 aus Richtung Prora kommend und wollte in Richtung
Sassnitz weiterfahren. Ein 64-jähriger Radfahrer, welcher in gleicher
Richtung fuhr, beabsichtigte auf den am linken Fahrbahnrand
befindlichen Fußweg zu wechseln. Der Fahrer des PKW, welcher den
Radfahrer überholen wollte, bemerkte dies zu spät und es kam zum
Zusammenstoß zwischen PKW und Fahrrad. Der Fahrradfahrer wurde bei
dem Unfall leicht verletzt und anschließend ins Sana - Krankenhaus
nach Bergen verbracht. Beide Unfallbeteiligten sind deutsche
Staatsangehörige.
Es entstand ein Schaden von ca. 2.050 Euro.
Während der Unfallaufnahme war die L29 für etwa eine Stunde
vollgesperrt.
