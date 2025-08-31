POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Neu Mukran (LK Vorpommern Rügen)

PR Sassnitz (ots) -



Am 31.08.2025, gegen 14:50 Uhr, ereignete sich auf der L29 in Neu

Mukran ein Unfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 89-jährige Fahrer eines PKW

Nissan die L29 aus Richtung Prora kommend und wollte in Richtung

Sassnitz weiterfahren. Ein 64-jähriger Radfahrer, welcher in gleicher

Richtung fuhr, beabsichtigte auf den am linken Fahrbahnrand

befindlichen Fußweg zu wechseln. Der Fahrer des PKW, welcher den

Radfahrer überholen wollte, bemerkte dies zu spät und es kam zum

Zusammenstoß zwischen PKW und Fahrrad. Der Fahrradfahrer wurde bei

dem Unfall leicht verletzt und anschließend ins Sana - Krankenhaus

nach Bergen verbracht. Beide Unfallbeteiligten sind deutsche

Staatsangehörige.

Es entstand ein Schaden von ca. 2.050 Euro.

Während der Unfallaufnahme war die L29 für etwa eine Stunde

vollgesperrt.



