POL-HRO: schwerer Verkehrsunfall auf der BAB24

Am 31.08.2025 gegen 13:00 Uhr ereignete sich auf der BAB 24 zwischen

den Anschlussstellen Zarrentin und Gudow ein schwerer Verkehrsunfall

mit Personenschaden.



Der 24-Jährige portugiesische Fahrzeugführer eines Pkw Opel Corsa

befuhr die BAB 24 in Fahrtrichtung Hamburg. Aus bislang unbekannter

Ursache fuhr der Fahrer auf einen vorausfahrenden Pkw Citroen auf.

Die beiden Pkw kamen nach der Kollision auf der Stand- und Lastspur

zum Stehen.



Der Pkw des portugiesischen Fahrzeugführers war mit fünf Personen

besetzt. Durch den Unfall wurden vier der fünf Insassen leicht- und

einer schwerverletzt. Die schwerverletzte Person wurde mittels

Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Alle anderen

Insassen sowie die 49-Jährige deutsche Fahrzeugführerin des Pkw

Citroen wurden mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser

verbracht. Die freiwilligen Feuerwehren der Umgebung kamen zum

Einsatz.



Ein freiwilliger Drogenvortest beim portugiesischen Fahrzeugführer

verlief positiv auf THC und Amphetamin. Es wurde eine Anzeige wegen

Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.



An den beiden verunfallten Pkw entstand ein Sachschaden von ca.

20.000 Euro.



Die Fahrbahn in Richtung Hamburg war für den Zeitraum der

Rettungsmaßnahmen für ca. anderthalb Stunden vollgesperrt.



Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei.



Mirco Kurzhals

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



