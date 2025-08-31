POL-HRO: schwerer Verkehrsunfall auf der BAB24
Zarrentin (ots) -
Am 31.08.2025 gegen 13:00 Uhr ereignete sich auf der BAB 24 zwischen
den Anschlussstellen Zarrentin und Gudow ein schwerer Verkehrsunfall
mit Personenschaden.
Der 24-Jährige portugiesische Fahrzeugführer eines Pkw Opel Corsa
befuhr die BAB 24 in Fahrtrichtung Hamburg. Aus bislang unbekannter
Ursache fuhr der Fahrer auf einen vorausfahrenden Pkw Citroen auf.
Die beiden Pkw kamen nach der Kollision auf der Stand- und Lastspur
zum Stehen.
Der Pkw des portugiesischen Fahrzeugführers war mit fünf Personen
besetzt. Durch den Unfall wurden vier der fünf Insassen leicht- und
einer schwerverletzt. Die schwerverletzte Person wurde mittels
Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Alle anderen
Insassen sowie die 49-Jährige deutsche Fahrzeugführerin des Pkw
Citroen wurden mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser
verbracht. Die freiwilligen Feuerwehren der Umgebung kamen zum
Einsatz.
Ein freiwilliger Drogenvortest beim portugiesischen Fahrzeugführer
verlief positiv auf THC und Amphetamin. Es wurde eine Anzeige wegen
Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.
An den beiden verunfallten Pkw entstand ein Sachschaden von ca.
20.000 Euro.
Die Fahrbahn in Richtung Hamburg war für den Zeitraum der
Rettungsmaßnahmen für ca. anderthalb Stunden vollgesperrt.
Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei.
Mirco Kurzhals
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock
