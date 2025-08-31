POL-HRO: Verkehrsunfall auf der BAB 19 mit zwei verletzten Personen
Malchow (ots) -
Am 31.08.2025 gegen 11:20 Uhr ereignete sich auf der BAB 19 zwischen
den Anschlussstellen Röbel und Malchow ein schwerer Verkehrsunfall
mit Personenschaden.
Die 62-Jährige Fahrzeugführerin eines PKW VW Tiguan befuhr die BAB 19
in Fahrtrichtung Rostock. Bei einem Spurwechel vom
Überholfahrstreifen auf die rechte Fahrspur verlor die VW-Fahrerin
aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und
kam nach rechts von der Fahrbahn ab.
Der PKW kollidierte mit der Außenschutzplanke und überschlug sich
mehrfach in der angrenzenden Nebenanlage, durchbrach den
Wildschutzzaun und kam ca. 15 Meter von der Fahrbahn entfernt auf dem
Dach liegend zum Stillstand.
Die Fahrzeugführerin wurde durch den Unfall schwer- und der Beifahrer
leichtverletzt. Die beiden Insassen wurden in ein umliegendes
Krankenhaus verbracht.
Am verunfallten PKW und in der angrenzenden Nebenanlage der Autobahn
entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro.
Am Unfallort kamen ein Rettungshubschrauber, zwei RTW, ein
Notarztwagen sowie mehrere Fahrzeuge der umliegenden freiwilligen
Feuerwehren zum Einsatz.
Die Fahrbahn in Richtung Rostock war für den Zeitraum der
Rettungsmaßnahmen am Unfallort für ca. eine Stunde vollgesperrt.
Zur Ermittlung der Unfallursache kam die DEKRA zum Einsatz.
Alle am Unfall beteiligten Personen haben die deutsche
Staatsbürgerschaft.
Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei.
Mirco Kurzhals
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock
Rückfragen bitte an:
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de
Rückfragen zu Bürozeiten:
Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell