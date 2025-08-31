POL-HRO: Verkehrsunfall auf der BAB 19 mit zwei verletzten Personen

Malchow (ots) -



Am 31.08.2025 gegen 11:20 Uhr ereignete sich auf der BAB 19 zwischen

den Anschlussstellen Röbel und Malchow ein schwerer Verkehrsunfall

mit Personenschaden.



Die 62-Jährige Fahrzeugführerin eines PKW VW Tiguan befuhr die BAB 19

in Fahrtrichtung Rostock. Bei einem Spurwechel vom

Überholfahrstreifen auf die rechte Fahrspur verlor die VW-Fahrerin

aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und

kam nach rechts von der Fahrbahn ab.



Der PKW kollidierte mit der Außenschutzplanke und überschlug sich

mehrfach in der angrenzenden Nebenanlage, durchbrach den

Wildschutzzaun und kam ca. 15 Meter von der Fahrbahn entfernt auf dem

Dach liegend zum Stillstand.



Die Fahrzeugführerin wurde durch den Unfall schwer- und der Beifahrer

leichtverletzt. Die beiden Insassen wurden in ein umliegendes

Krankenhaus verbracht.



Am verunfallten PKW und in der angrenzenden Nebenanlage der Autobahn

entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro.



Am Unfallort kamen ein Rettungshubschrauber, zwei RTW, ein

Notarztwagen sowie mehrere Fahrzeuge der umliegenden freiwilligen

Feuerwehren zum Einsatz.



Die Fahrbahn in Richtung Rostock war für den Zeitraum der

Rettungsmaßnahmen am Unfallort für ca. eine Stunde vollgesperrt.



Zur Ermittlung der Unfallursache kam die DEKRA zum Einsatz.



Alle am Unfall beteiligten Personen haben die deutsche

Staatsbürgerschaft.



Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei.



