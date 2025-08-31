POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung einer 14-Jährigen aus Rostock
Rostock (ots) -
Die Fahndung nach der seit Freitag vermissten 14-Jährigen aus Rostock
wurde eingestellt. Die Jugendliche konnte wohlbehalten angetroffen
werden.
Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten,
die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen
persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.
Mirco Kurzhals
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock
